Россиян могут начать информировать о льготах в автоматическом режиме

Жителей России, которым полагаются определенные социальные выплаты, могут начать информировать о необходимом порядке действий для получения выплат автоматически. Например, оповещения будут касаться необходимых документов, которые понадобятся для получения денежного пособия.

С помощью Единой государственной системы социального обеспечения можно будет выявлять граждан, которые могут претендовать на получение тех или иных мер поддержки из-за невысокого уровня дохода. Новый проект будет направлен на работу с данными и упростит работу органам социальной защиты. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на специалистов.

Законопроект был предложен правительством и предполагает внесение изменений в ст. 5.9 и 6.2 федерального закона «О государственной социальной помощи», который определяет порядок информирования граждан о мерах социальной защиты и порядок работы единой государственной информационной системы соответственно.

Таким образом, социальная защита может не делать веерные запросы во все органы власти, у которых есть в наличии данные о застрахованном лице. С помощью системы информация будет поступать непосредственно из первоисточника, отмечает заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Пудов.

Отмечается, что согласно проекту, в России может быть создан механизм, с помощью которого данные о гражданах, нуждающихся в социально поддержке из-за каких-либо сложившихся обстоятельств, будут выявляться автоматически. Кроме того и оповещения о возможности получить меры социальной поддержки россиянам тоже будут приходить в автоматическом режиме.

В Минтруде подчеркнули, что освоение и внедрение таких нововведений позволит уменьшить сроки предоставления мер социальной поддержки, а также повысить эффективность управленческих решений. Все это будет осуществлено благодаря информации об изменении жизненной ситуации жителей России после получения мер социальной поддержки.

Документ об автоматическом информировании был разработан после поручения премьер-министра Михаила Мишустина о формировании единого реестра граждан, нуждающихся в социальной поддержке. Предложенные поправки были рассмотрены на заседании комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов в конце прошлой недели и в ближайшее время должны быть рассмотрены Госдумой в первом чтении. Ориентировочно это произойдет 25 января.

На сегодняшний день в некоторых случаях граждане уже автоматически оповещаются о части выплат. Так, например, приходят уведомления через СМС-сообщения о материнском капитале. Кроме того, наа сайте госуслуг также можно видеть информацию о выплатах, которые можно получить.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что ждать индексации выше 8,6% не придется. Вероятнее всего, если бы ее захотели увеличить, то это имело бы негативные последствия.