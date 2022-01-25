COVID-19 за сутки заразились 9,7 тысячи петербуржцев

COVID-19 за сутки заразились 9,7 тысячи петербуржцев
Число заболевших коронавирусом за сутки в Петербурге продолжает расти. Фото: unsplash

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Еще 9722 петербуржца сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию в течение минувших суток.

Об этом сегодня, 25 января, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением ковида. Всего с начала пандемии в Северной столице заболели 934 894 местных жителя. При этом 840 927 пациентов смогли вылечиться от инфекции, в том числе 2815 за последние сутки.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой стала Москва, где коронавирус подхватили еще 18 935 человек. Третье место у Подмосковья — 5769 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что инфекционист объяснил, как отличить «дельту» от «омикрона».

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