В Петербурге умерли еще 58 пациентов с коронавирусом

В Петербурге за сутки медики зарегистрировали смерть 58 человек с положительным тестом на коронавирус. Об этом сегодня, 25 января, сообщил оперативный штаб по борьбе с ковид-19.

Город на Неве сегодня на втором месте среди российских регионов по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Северную столицу обогнала Москва, где выявлено 75 летальных исходов за сутки. Тройку замыкает Московская область — 40 смертей. В Ленинградской области от умерли еще шесть пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19.

Отметим, что число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 29 537. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 327 448 человек, в том числе 681 за вчерашний день.

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