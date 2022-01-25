В России за сутки коронавирусом заразились 67,8 тысячи человек

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных COVID-19. За минувшие сутки инфекция подтвердилась у 67 809 человек.

Об этом стало известно сегодня, 25 января. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии увеличилось до 11 241 109.

За вчерашний день жертвами коронавируса стал 681 житель страны. Всего с начала пандемии от последствий инфекции скончались 327 448 граждан. За сутки полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 26 404 человека. Общее количество выздоровлений достигло 10 071 740.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой стала Москва, где коронавирус подхватили еще 18 935 человек. Третье место у Подмосковья — 5769 новых ковид-пациентов.

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