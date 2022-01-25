Коронавирусом в мире заразилось более 354 млн человек

Коронавирусом в мире заразилось более 354 млн человек
Люди по всему миру продолжают заболевать коронавирусом. Фото: unsplash

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 354 миллиона, а число летальных исходов — 5,6 миллиона. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

Согласно данным, по состоянию на утро 25 января в университет поступили сведения о 354 392 602 зараженных и 5 603 837 умерших. Вакцинированы от коронавируса в мире 9 818 994 133 человек.

Больше всего подтвержденных случаев заражения, данные о которых поступили в американский университет, зарегистрировано в США — 18 348 180. Далее следуют Индия (39 543 328), Бразилия (24 142 032).

В России, по данным университета, общее число инфицированных достигло 10 988 027. Жертв коронавируса в РФ насчитывается 320 178.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что инфекционист объяснил, как отличить «дельту» от «омикрона».

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