Роспотребнадзор объяснил рекомендацию по тестированию работников на COVID-19

Как отметили в Роспотребнадзоре, документ разработан только для методической помощи предприятиям. Фото: unsplash

Как отметили в Роспотребнадзоре, документ разработан только для методической помощи предприятиям. Фото: unsplash

В Роспотребнадзоре заявили, что рекомендация для работодателей в России по тестированию сотрудников на коронавирус носит рекомендательный характер.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что методические рекомендации по организации тестирования сотрудников на COVID-19 носят исключительно рекомендательный характер. Они предназначены для работодателей, которые хотят самостоятельно проводить тестирование сотрудников.

Как отметили в Роспотребнадзоре, документ разработан только для методической помощи предприятиям и его не следует воспринимать как обязательное требование.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге готовятся к более строгим ограничениям из-за COVID-19.