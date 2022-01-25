Роспотребнадзор объяснил рекомендацию по тестированию работников на COVID-19

Роспотребнадзор объяснил рекомендацию по тестированию работников на COVID-19
Как отметили в Роспотребнадзоре, документ разработан только для методической помощи предприятиям. Фото: unsplash

В Роспотребнадзоре заявили, что рекомендация для работодателей в России по тестированию сотрудников на коронавирус носит рекомендательный характер.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что методические рекомендации по организации тестирования сотрудников на COVID-19 носят исключительно рекомендательный характер. Они предназначены для работодателей, которые хотят самостоятельно проводить тестирование сотрудников.

Как отметили в Роспотребнадзоре, документ разработан только для методической помощи предприятиям и его не следует воспринимать как обязательное требование.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге готовятся к более строгим ограничениям из-за COVID-19.

методические рекомендации работодатели Роспотребнадзор тестирование на коронавирус


 

Новости партнеров
"Он вообще другой": заразившийся "омикроном" врач рассказал о симптомах заболевания
Мишустин раскритиковал правительство Петербурга за отсутствие внимания к вопросам жителей о COVID-19
Мишустин раскритиковал правительство Петербурга за отсутствие внимания к вопросам жителей о COVID-19
Покупатель зарядил банкой сметаны кассиру по голове за просьбу надеть маску в магазине Петербурга
Покупатель зарядил банкой сметаны кассиру по голове за просьбу надеть маску в магазине Петербурга
Счастливый Прилучный отдохнул в Дубае с бывшей женой Агатой Муцениеце, но идиллию испортила Карпович
Счастливый Прилучный отдохнул в Дубае с бывшей женой Агатой Муцениеце, но идиллию испортила Карпович
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Роспотребнадзор объяснил рекомендацию по тестированию работников на COVID-19
Массовый блэкаут в Центральной Азии: что известно на данный час
Сбитая электричкой в Стрельне женщина сбежала от медиков
В России за сутки коронавирусом заразились 67,8 тысячи человек
В Петербурге умерли еще 58 пациентов с коронавирусом
В Ленобласти коронавирусом заразились еще 809 человек
COVID-19 за сутки заразились 9,7 тысячи петербуржцев
В России хотят использовать пенсионные накопления для покупки жилья