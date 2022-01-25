Доклад ЦБ о регулировании криптовалют насторожил инвесторов

Доклад ЦБ о регулировании криптовалют насторожил инвесторов
Доклад ЦБ о регулировании криптовалют насторожил инвесторов. Фото: pixabay

Консультативный доклад Центробанка о жестком регулировании криптовалют насторожил инвесторов и вызвал негатив у крупнейших игроков. В связи с этим некоторые даже приостановили выход на российский рынок, а другая группа предполагает диверсификацию.

Вероятный запрет может привести к тому, что специалисты начнут уходить, а количество рабочих мест будет уменьшаться. Кроме того, это лишит бюджет потенциальных денежных поступлений в размере 50 млрд рублей в год. Об этом пишет «Коммерсант».

Зарубежные инвесторы, которые работали с российскими майнинговыми компаниями, настороженно отнеслись к ситуации, утверждает сооснователь ENCRY Foundation Роман Некрасов. В случае, если направление на рынке будет признано нелегальным, это может потянуть за собой серьезные последствия, например: релокация мощностей, сокращение рабочих мест, потеря потенциальных налогов и платы за электроэнергию, а также отток ИТ-специалистов.

Однако отмечается, что по факту запретить майнинг, все равно не удастся, считают участники рынка. Отмечается, что подпольные площадки и без проблем врезаются в электрощитки и воруют электроэнергию.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Saxo Bank был представил прогноз, касающийся глобальных рынков. Эксперты презентовали размышления на первый квартал 2022 года.

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