Консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова уходит на дистанционку

Консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова уходит на дистанционку
Консерватория имени Римского-Корсакова уходит на удаленку. Фото: сайт Культура.рф

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой ещё одному петербургскому вузу приходится переходить на дистанционный режим.

Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Римского-Корсакова на некоторое время уходит на дистанционный формат работы. Соответствующий приказ в понедельник, 24 января, подписал ректор учебного заведения Алексей Васильев.

Данной решение было принято «в целях недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 24 января Санкт-Петербургский государственный университет вернулся на дистанционный режим обучения. Занятия в учебном заведении будут проходить в удаленном формате до того момента, пока не выйдет особое распоряжение.

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