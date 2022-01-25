Из Пулково во вторник днем задержали 4 рейса

Сегодня днем, 25 января, в петербургском аэропорту Пулково с вылетом задерживаются четыре самолета.

Дополнительное время придется ждать пассажирам, купившим билеты на самолеты до и Элисты, Стамбула, Якутска и Ургенча. Об этом сообщается на сайте Пулково.

Первым задерживается рейс до Элисты. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 13:20, однако время вылета сдвинули до 18:035. Далее с опозданием вылетит рейс до Стамбула. Вылет перенесли с 14:25 на 16:00.

Также задерживается рейс до Якутска. Самолет должен был улететь в 17:00, но по факту ждать придется до 18:40. Кроме этого с опозданием вылетит борт до Ургенча. Время вылета перенесли с 19:50 на 22:00.

Причины задержек не указываются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что снегопад задержал рейс из Стамбула в Петербург более чем на 14 часов.