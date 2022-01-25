Снегопад задержал рейс из Стамбула в Петербург более чем на 14 часов

Снегопад задержал рейс из Стамбула в Петербург более чем на 14 часов
В аэропорту Стамбула пассажиры ночуют на полу. Фото: скриншот Twitter

Петербуржцы не могут вылететь из Стамбула домой из-за сильного снегопада, который накрыл турецкий мегаполис.

Лайнер авиакомпании «Северный Ветер» должен был приземлиться в Петербурге еще накануне в 19:35. Однако из-за снежного коллапса в Стамбуле рейс N4 664 задержался более чем на 14 часов.

В пресс-службе петербургского аэропорта Пулково «Фонтанке» заявили, что самолет прилетит не раньше чем в 10:00. Согласно онлайн-табло Пулково, прилет запланирован на 20:55.

По данным издания, пассажиров в аэропорту обеспечили напитками и горячим питанием, но вот жилье не предоставили. Людям приходится ночевать на холодном полу, поскольку здание стамбульского аэропорта сейчас забито тысячами пассажиров и сидячих мест не хватает.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в аэропорту Стамбула отменены все рейсы, тысячи пассажиров заблокированы.

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