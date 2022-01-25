В аэропорту Стамбула отменены все рейсы, тысячи пассажиров заблокированы

Во время снегопада в Стамбуле выпало более 50 сантиметров снега. Фото: unsplash

Во время снегопада в Стамбуле выпало более 50 сантиметров снега. Фото: unsplash

Аэропорт Стамбула отменил все рейсы в связи с мощны снегопадом. Тысячи пассажиров оказались заблокированы.

Как сообщает портал Mynet, во время снегопада в Стамбуле выпало более 50 сантиметров снега. Последние прогнозы говорят о том, что снегопады будут идти в турецком мегаполисе еще несколько дней.

В аэропорте эвакуировали всех пассажиров, которые застряли в самолетах на взлетно-посадочных полосах. Всех доставили в здание аэропорта и заблокировали, дороги в воздушную гавань были перекрыты.

Прилетающие рейсы в аэропорту Стамбула так же не принимают. Самолеты отправляют в другие города Турции.

По данным СМИ, застрявшим в стамбульском аэропорту пассажирам приходится спать на холодном полу, едой и горячими напитками их не обеспечили.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что россиянам объяснили, почему не надо бронировать туры в Турцию заранее.