В аэропорту Стамбула отменены все рейсы, тысячи пассажиров заблокированы

В аэропорту Стамбула отменены все рейсы, тысячи пассажиров заблокированы
Во время снегопада в Стамбуле выпало более 50 сантиметров снега. Фото: unsplash

Аэропорт Стамбула отменил все рейсы в связи с мощны снегопадом. Тысячи пассажиров оказались заблокированы.

Как сообщает портал Mynet, во время снегопада в Стамбуле выпало более 50 сантиметров снега. Последние прогнозы говорят о том, что снегопады будут идти в турецком мегаполисе еще несколько дней.

В аэропорте эвакуировали всех пассажиров, которые застряли в самолетах на взлетно-посадочных полосах. Всех доставили в здание аэропорта и заблокировали, дороги в воздушную гавань были перекрыты.

Прилетающие рейсы в аэропорту Стамбула так же не принимают. Самолеты отправляют в другие города Турции.

По данным СМИ, застрявшим в стамбульском аэропорту пассажирам приходится спать на холодном полу, едой и горячими напитками их не обеспечили.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что россиянам объяснили, почему не надо бронировать туры в Турцию заранее.

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