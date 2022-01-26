Нет симптомов — не лечитесь. В Минздраве рассказали, когда вызывать скорую по новым правилам

Министерство здравоохранения Российской Федерации опубликовало документ, который представляет собой памятку с рекомендациями при появлении симптомов ОРВИ и получении положительного теста на коронавирус.

Ею могут пользоваться все группы граждан: и дети, и взрослые, и привитые, и невакцинированные.

Документ называется: «Памятка для граждан о действиях в случае бессимптомного или легкого течения новой коронавирусной инфекции и острой респираторной вирусной инфекции».

Согласно новым правилам, если анализ на ковид дал положительный результат у привитого в течение года или переболевшего человека, при этом симптомов вируса нет, то лечения не нужно.

Звонить в «03» стоит, если наблюдается одышка, нехватка воздуха, боль за грудиной, уровень сатурации менее 94–95 %. В остальных случаях можно ограничиться звонком в службу «122».

Весь список рекомендаций представлен в документе Минздрава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Минздрав сообщил о разработке новых препаратов для лечения COVID.