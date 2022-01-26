В России установлен новый максимум заболевших COVID за сутки: более 74 тысяч случаев заражения

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных COVID-19. За минувшие сутки инфекция подтвердилась у 74 692 человек, сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на среду, 26 января, общее количество заболевших в стране за все время пандемии достигло 11 315 801.

За сутки зафиксировали 657 смертей от коронавируса. Всего с начала пандемии от последствий вируса скончались 328 105 пациентов. За сутки полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 28 197 человек. Общее количество выздоровлений достигло 10 099 937.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой стала Москва. Третье место у Подмосковья.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Министерство здравоохранения Российской Федерации опубликовало документ, который представляет собой памятку с рекомендациями при появлении симптомов ОРВИ и получении положительного теста на коронавирус.