Россияне все чаще не берут одобренные банками кредиты

Россияне все чаще не берут одобренные банками кредиты
Заемщики стали чаще отказываться от одобренных кредитов. Фото: pixabay

До пандемии новой коронавирусной инфекции жители России чаще соглашались на ссуду.

В прошлом году меньше трети заемщиков брали кредит после одобрения банком заявки. Такие данные предоставило бюро кредитных историй «Эквифакс», пишет РБК.

Аналитики рассмотрели соотношение выданных ссуд и количества заявок от потенциальных клиентов. Так, за 2021 год менее трети клиентов подписали кредитные договора. Отмечается, что это связано с пандемией. Количество взятых ссуд уменьшилось с тех пор. Минимальный показатель был зафиксирован в декабре прошлого года.

В целом, в прошедшем году кредиторы стали более лояльными к своим клиентам. Средняя доля одобренных заявок по кредитам превысила 33%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что банк ВТБ запустил ипотеку с господдержкой на частные дома.

коронавирусная пандемия кредиты Россия


 

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