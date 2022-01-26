Россияне все чаще не берут одобренные банками кредиты

Заемщики стали чаще отказываться от одобренных кредитов. Фото: pixabay

Заемщики стали чаще отказываться от одобренных кредитов. Фото: pixabay

До пандемии новой коронавирусной инфекции жители России чаще соглашались на ссуду.

В прошлом году меньше трети заемщиков брали кредит после одобрения банком заявки. Такие данные предоставило бюро кредитных историй «Эквифакс», пишет РБК.

Аналитики рассмотрели соотношение выданных ссуд и количества заявок от потенциальных клиентов. Так, за 2021 год менее трети клиентов подписали кредитные договора. Отмечается, что это связано с пандемией. Количество взятых ссуд уменьшилось с тех пор. Минимальный показатель был зафиксирован в декабре прошлого года.

В целом, в прошедшем году кредиторы стали более лояльными к своим клиентам. Средняя доля одобренных заявок по кредитам превысила 33%.

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