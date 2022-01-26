Более миллиона жителей Ленобласти вакцинировались от коронавируса

В 47-м регионе вакцинацию прошли более миллиона граждан. Фото: Pixabay

В 47-м регионе вакцинацию прошли более миллиона граждан. Фото: Pixabay

Свыше одного миллиона человек в Ленинградской области сделали укол от ковида за все время прививочной кампании.

За минувшие сутки вакцинировались от вируса 4 343 жителя 47-ого региона. Об этом сообщает Online47 в среду, 26 января.

Свыше 1 033 уже получили второй укол вакцины. Всего же с начала прививочной кампании привито более 1 млн 1 тыс. 324 жителей Ленобласти, в том числе 131 тыс. 50 человек ревакцинированные.

Всего в области заразилось коронавирусом 110 тыс. 917 человек. За последние 24 часа COVID выявили у 983 граждан, в том числе у троих вакцинированных.

В данный момент в Ленобласти для больных COVID-19 и пневмонией развёрнуто 1 939 коек, свободно при этом только 597. Большая часть мест отведена для COVID-заболевших — 988 человек.

Ещё 354 жителям региона диагностировали «внебольничную пневмонию». К аппарату ИВЛ подключены 30 человек.

Раннее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из-за «омикрона» правительству Ленобласти придется отказаться от части автопарка в пользу медиков.