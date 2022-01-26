После исследования желудка двое пациентов в Петербурге скончались

После исследования желудка двое пациентов в Петербурге скончались
Еще двое пациентов пострадали и находятся в тяжелом состоянии. Фото: Baltphoto

В Петербурге завели уголовное дело по статье «Причинении смерти по неосторожности двум лицам».

Об этом сообщает Главное Следственное Управление СК РФ по Петербургу в среду, 26 января.

Известно, что два пациента 23 и 25 января проходили медицинское обследование желудка в одном из диагностических центров Северной столицы Выборгского района. Затем пострадавших доставили в больницу, где они скончались. Еще два пациента были госпитализированы в тяжелом состоянии.

В данный момент оперативники проводят осмотр места происшествия. Изымаются медицинские документы, различные предметы, а также назначаются необходимые экспертизы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербурженку доставили в больницу после приема косметолога.

желудок новости СПб Причинении смерти по неосторожности двум лицам происшествие


 

Новости партнеров
Мишустин раскритиковал власти Петербурга из-за проблем с COVID-19, глава комздрава объяснился
Мишустин раскритиковал власти Петербурга из-за проблем с COVID-19, глава комздрава объяснился
Доктор Мясников назвал необычный симптом онкологии
Доктор Мясников назвал необычный симптом онкологии
Крещенские купания в Оредеже, где трагически погибла женщина, не были согласованы
Крещенские купания в Оредеже, где трагически погибла женщина, не были согласованы
Психолог о готовности спонсоров спать с Волочковой: «Они выстроятся в очередь»
Психолог о готовности спонсоров спать с Волочковой: «Они выстроятся в очередь»
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
После исследования желудка двое пациентов в Петербурге скончались
Подозреваемый в нападении на вдову Градского признал вину
Мать 12 лет не может похоронить жестоко убитого сына-музыканта в Петербурге
Минздрав разъяснил порядок действий при бессиптомном или легком течении ...
У пенсионеров с банковских карт могут списать крупные суммы денег
Более миллиона жителей Ленобласти вакцинировались от коронавируса
Аналитик рассказал, почему россияне не торопятся скупать доллары
На Невском проспекте полыхал автомобиль