После исследования желудка двое пациентов в Петербурге скончались

Еще двое пациентов пострадали и находятся в тяжелом состоянии. Фото: Baltphoto

Еще двое пациентов пострадали и находятся в тяжелом состоянии. Фото: Baltphoto

В Петербурге завели уголовное дело по статье «Причинении смерти по неосторожности двум лицам».

Об этом сообщает Главное Следственное Управление СК РФ по Петербургу в среду, 26 января.

Известно, что два пациента 23 и 25 января проходили медицинское обследование желудка в одном из диагностических центров Северной столицы Выборгского района. Затем пострадавших доставили в больницу, где они скончались. Еще два пациента были госпитализированы в тяжелом состоянии.

В данный момент оперативники проводят осмотр места происшествия. Изымаются медицинские документы, различные предметы, а также назначаются необходимые экспертизы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербурженку доставили в больницу после приема косметолога.