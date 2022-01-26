Стало известно, какие льготы положены семьям с детьми

Так как список льгот часто дополняется, многие родители остаются не осведомленными в этом вопросе. Фото: Pixabay

Так как список льгот часто дополняется, многие родители остаются не осведомленными в этом вопросе. Фото: Pixabay

Эксперт рассказала о мерах социальной поддержки и льготах, предназначенным для семей с детьми.

Такой информацией поделилась председатель Всероссийского родительского комитета, Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец, сообщает телеканал «Санкт-Петербург» в среду, 26 января.

Так как список льгот часто дополняется, многие родители остаются не осведомленными в этом вопросе. По словам Волынец, всю актуальную информацию теперь можно узнать в МФЦ или в личном кабинете на «Госуслугах».

Также с началом 2022 года вступил в силу закон, согласно которому граждане могут получать информацию о мерах социальной поддержки.

Необходимо соответствующим образом настроить свой личный кабинет на портале «Госуслуги». Право на льготы имеют все граждане. Это касается и тех родителей, у кого растет один ребенок. Также могут получать денежные выплаты многодетные и малообеспеченные семьи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиян могут начать информировать о льготах в автоматическом режиме.