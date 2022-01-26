Совет Федерации похвалил за профессионализм «Команду 47»

Совет Федерации похвалил за профессионализм «Команду 47»
В Совфеде подтвердили умение «Команды 47» работать в рамках национальных проектов. Фото: пресс-служба Перминова

В Совете Федерации подтвердили умение «Команды 47» работать в рамках национальных проектов, их похвалили за высокий профессионализм.

О первом в этом году пленарном заседании Совфеда России поведал сенатор Сергей Перминов Online47 в среду, 26 января.

Сегодняшнее, 516 заседание, открыло весеннюю сессию верхней палаты российского парламента. На открытии политическогосезона выступила спикер Валентина Матвиенко.

По словам Перминова, Матвиенко заявила о приоритетах, а также направлениях, по которым необходимо будет работать. Спикер объяснила, что сенаторы и палата регионов должна преследовать такую цель: «работать по региональной повестке и решать самые трудные и сложные задачи, которые возникают в регионах».

Кроме этого сенатор Сергей Перминов рассказал об обсуждении вопросов, связанных с реновацией школ. Так, Совфед решил продлить сроки предоставление заявок от регионов на участие в этой программе.

Перминов отметил, что прямо на заседании ему удалось связаться с зампредом правительства Ленинградской области по строительству и ЖКХ Евгением Барановским. Последний добавил, что все необходимые пакеты документов уже готовы. Таким образом «Команда 47» во главе с Александром Дрозденко «ещё раз подтвердила свой высокий профессионализм и умение работать в рамках национальных проектов».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Сергей Перминов рассказал о реформе местного самоуправления в России.

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