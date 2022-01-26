Международный теннисный турнир в Петербурге пройдет с 50% заполняемостью трибун

Международный теннисный турнир St. Petersburg Ladies’ Trophy состоится с 50% заполняемостью зрительских трибун.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский в среду, 26 января.

Вице-губернатор Северной столицы согласовал заполняемость трибун на половину при проведении спортивных мероприятий в феврале. Среди них теннисный турнир St. Petersburg Ladies’ Trophy, матчи Лиги чемпионов Европейской конфедерации по волейболу и Чемпионат Евролиги по баскетболу, матчи Чемпионата Высшей лиги по хоккею.

Отмечается, что посетить спортивные арены смогут лишь те, кто имеет QR-код о вакцинации от новой коронавирусной инфекции или перенесённое заболевание.

Также до 13 февраля лица, не достигшие 18-летнего возраста, не могут посещать спортивные мероприятия.

Раннее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы услышали зов котят, запертых в подвале Мариинского театра.