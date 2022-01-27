Часть пожилых россиян получат по 6500 рублей вместе с февральской пенсией

Часть пожилых россиян получат по 6500 рублей вместе с февральской пенсией
Эти выплаты придут каждому 80-летнему пенсионеру вместе с февральской пенсией. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Многим пожилым гражданам РФ в феврале придут дополнительные деньги. Доплата к пенсии в следующем месяце составит около 6500 рублей.

Пенсионный эксперт Сергей Власов рассказал, что рассчитывать на увеличенную прибавку в феврале могут россияне, которым исполнилось 80 лет в январе 2022 года. Об этом пишет PRIMPRESS.

Учитывая утвержденную индексацию пенсий в 8,6%, сумма фиксированной выплаты таким гражданам станет больше с февраля. По словам Власова, если в прошлом году это было 6044 рубля, то сейчас россияне получат по 6564 рубля.

Эти выплаты придут каждому 80-летнему пенсионеру вместе с февральской пенсией. Деньги будут поступать далее каждый месяц.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что если предоставить в ПФР специальную справку, то можно увеличить пенсию более чем на 2 000.

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