Коронавирус за сутки подхватили 11,8 тысячи петербуржцев

Коронавирус за сутки подхватили 11,8 тысячи петербуржцев
Коронавирус продолжает распространяться по Петербургу. Фото: pexels

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Еще 11 808 петербуржцев сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию в течение минувших суток.

Об этом сегодня, 27 января, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением ковида. Всего с начала пандемии в Северной столице заболели 962 283 местных жителя. При этом 847 273 пациента смогли вылечиться от инфекции, в том числе 3228 за последние сутки.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой стала Москва, где коронавирус подхватили еще 26 586 человек. Третье место у Подмосковья — 7182 новых ковид-пациента.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что китайские ученые предостерегли о распространении нового коронавируса из ЮАР.

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