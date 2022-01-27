В Ленобласти коронавирусом заразились еще 912 человек

В Ленобласти коронавирусом заразились еще 912 человек
Коронавирус в Ленобласти продолжает поражать здоровье жителей. Фото: pexels

В Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 912 случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 27 января, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 111 829 случаев ковида. При этом выздоровели 100 838 пациентов, в том числе 411 за последние сутки. Кроме того, стало известно о восьми летальных исходах, которые подтвердили за прошедший день. Общее число жертв коронавируса в 47 регионе достигло 3137.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой стала Москва, где коронавирус подхватили еще 26 586 человек. Третье место у Подмосковья — 7182 новых ковид-пациента.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что китайские ученые предостерегли о распространении нового коронавируса из ЮАР.

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