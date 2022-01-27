В Петербурге умерли еще 64 пациента с коронавирусом

В Петербурге стало известно о новых смертях от коронавируса. Фото: pexels

В Петербурге стало известно о новых смертях от коронавируса. Фото: pexels

В Петербурге за сутки медики зарегистрировали смерть 64 человек с положительным тестом на коронавирус. Об этом сегодня, 27 января, сообщил оперативный штаб по борьбе с ковид-19.

Город на Неве сегодня на втором месте среди российских регионов по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Северную столицу обогнала Москва, где выявлено 72 летальных исхода за сутки. Тройку замыкает Московская область — 34 смерти. В Ленинградской области от умерли еще восемь пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19.

Отметим, что число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 29 656. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 328 770 человек, в том числе 665 за вчерашний день.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что китайские ученые предостерегли о распространении нового коронавируса из ЮАР.