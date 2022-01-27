Апартаменты в Петербурге подорожали на 40% за год

Апартаменты в Петербурге подорожали на 40% за год
На рынке апартаментов в Северной столице побит исторический рекорд по спросу. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Цены на апартаменты в Петербурге за прошлый год выросли на 38%. Сейчас квадратный метр стоит 247,1 тысячи рублей.

Аналитики консалтингового центра «Петербургская недвижимость» сообщили, что на рынке апартаментов в Северной столице побит исторический рекорд по спросу. За прошлый год было продано 161 тысяча квадратных метров, или 5,3 тысячи лотов. Для сравнения, в 2019 году было продано 4,9 тысячи лотов, а в 2018-м — 4,3 тысячи.

Спрос вырос за счет сервисных апартаментов, расположенных у метро «Бухарестская», «Кировский завод», «Черная речка», «Улица Дыбенко» и «Парнас».

Как считают специалисты, рекордный спрос на апартаменты связан с желанием покупателей сэкономить деньги в период кризиса, высокой инфляции и инфляционных рисков в будущем.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в России хотят использовать пенсионные накопления для покупки жилья.

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