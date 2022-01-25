В России хотят использовать пенсионные накопления для покупки жилья

В России хотят использовать пенсионные накопления для покупки жилья
По мнению экспертов в области недвижимости, привлечение пенсионных накоплений граждан позволит поддержать спрос на рынке и сделать жилье более доступным. Фото: pixabay

Риэлторы обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением разрешить работающим россиянам использовать пенсионные накопления для покупки жилья, земельных участков или строительства дома.

Как сообщают «Известия», риэлторская компания «Этажи» выступила с предложением создать федерального оператора по использованию пенсионных начислений на покупку недвижимости. Согласно предложению, деньги будут возвращаться по низкой процентной ставке в 4,5% годовых.

По мнению экспертов в области недвижимости, привлечение пенсионных накоплений граждан позволит поддержать спрос на рынке и сделать жилье более доступным.

При этом отмечается, что достать эти средства из инвестиционного оборота фондов будет затруднительно. Кроме того, возрастет риск удорожания работы всей системы, поскольку часть накоплений используется для выплаты пенсий уже сейчас.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ПФР объяснил россиянам, куда уходят деньги не доживших до пенсии граждан.

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