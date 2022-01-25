ПФР объяснил россиянам, куда уходят деньги не доживших до пенсии граждан

ПФР объяснил россиянам, куда уходят деньги не доживших до пенсии граждан
Все деньги, которые отчисляются с зарплаты россиян, направляют в "общий котел". Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В Пенсионном фонде РФ рассказали, что происходит с деньгами россиян, которые умерли до выхода на пенсию.

Всю жизнь с зарплаты гражданина происходят отчисления в ПФР. Однако некоторые не доживают до пенсии, поэтому возникает вопрос, куда уходят отчисленные ими средства. Об этом пишет Primepress.

В ПФР объяснили, что все деньги, которые отчисляются с зарплаты россиян, направляют в «общий котел», а уже из него деньги уходят на пенсии граждан. Поэтому в случае смерти гражданина его деньги никуда не «деваются» — они уже в «котле».

В фонде также объяснили, что сами работники никаких отчислений не делают — за них платят работодатели.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что экономист объяснил, почему в России трудно собрать подушку безопасности.

налог пенсионеры пенсионные выплаты пфр


 

Новости партнеров
Мишустин раскритиковал правительство Петербурга за отсутствие внимания к вопросам жителей о COVID-19
Мишустин раскритиковал правительство Петербурга за отсутствие внимания к вопросам жителей о COVID-19
Пожилой житель Пушкина чуть не лишился квартиры и денег, подозреваемого задержали в Тосно
Пожилой житель Пушкина чуть не лишился квартиры и денег, подозреваемого задержали в Тосно
Пенсионеры России получат по 6 тысяч до конца января
Пенсионеры России получат по 6 тысяч до конца января
Аглая Шиловская ощущает присутствие умершего отца в жизни: «У портрета меняется выражение лица»
Аглая Шиловская ощущает присутствие умершего отца в жизни: «У портрета меняется выражение лица»
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
ПФР объяснил россиянам, куда уходят деньги не доживших до пенсии граждан
Экономист объяснил, почему в России трудно собрать подушку безопасности
В Новосаратовке открыли дело по факту утопления маленького мальчика в Неве
СК возбудил уголовное дело по факту утопления женщины на реке Оредеж в Крещение
В больницу в Петербурге госпитализировали покусанного котом младенца
Заслуженного артиста РСФСР в Петербурге заподозрили в сексуальном насилии ...
Снегопад задержал рейс из Стамбула в Петербург более чем на 14 часов
Мошенники, обманувшие более 20 пенсионеров в Петербурге, пойдут под суд