ПФР объяснил россиянам, куда уходят деньги не доживших до пенсии граждан

Все деньги, которые отчисляются с зарплаты россиян, направляют в "общий котел". Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Все деньги, которые отчисляются с зарплаты россиян, направляют в "общий котел". Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В Пенсионном фонде РФ рассказали, что происходит с деньгами россиян, которые умерли до выхода на пенсию.

Всю жизнь с зарплаты гражданина происходят отчисления в ПФР. Однако некоторые не доживают до пенсии, поэтому возникает вопрос, куда уходят отчисленные ими средства. Об этом пишет Primepress.

В ПФР объяснили, что все деньги, которые отчисляются с зарплаты россиян, направляют в «общий котел», а уже из него деньги уходят на пенсии граждан. Поэтому в случае смерти гражданина его деньги никуда не «деваются» — они уже в «котле».

В фонде также объяснили, что сами работники никаких отчислений не делают — за них платят работодатели.

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