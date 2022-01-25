Экономист объяснил, почему в России трудно собрать подушку безопасности

Экономист объяснил, почему в России трудно собрать подушку безопасности
Откладывать часть дохода на "черный день" это хороший план, однако в России его выполнить довольно трудно. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Финансовый аналитик и доцент экономических наук РАНХиГС Николай Кульбака объяснил, почему в России не работает совет собрать финансовую подушку безопасности.

Экономист заявил в разговоре с «Лентой.ру», что откладывать часть дохода на «черный день» это хороший план, однако в России его выполнить довольно трудно.

Ранее экономист Николай Переславский порекомендовал гражданам отложить на подушку безопасности сумму размером в полугодовой доход семьи. И только после этого, по его словам, можно покупать валюту или инвестировать деньги.

Как считает Кульбака, этот совет хоть и верный, но подходит не всем.

«Для того чтобы откладывать деньги, надо их просто иметь. Если мы сейчас посмотрим на население нашей страны, то примерно половина не имеет возможности делать накопления», — заявил аналитик.

Специалист добавил, что такая рекомендация подойдет представителям среднего и высшего класса, для других она бесполезна.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что экономист назвал минимальную сумму для финансовой подушки безопасности.

накопления подушка безопасности финансовая подушка экономия


 

Новости партнеров
Нырнула в прорубь и исчезла на глазах детей: водолазы почти сутки ищут тело утонувшей в купели на Оредеже женщины
Нырнула в прорубь и исчезла на глазах детей: водолазы почти сутки ищут тело утонувшей в купели на Оредеже женщины
Пожилой житель Пушкина чуть не лишился квартиры и денег, подозреваемого задержали в Тосно
Пожилой житель Пушкина чуть не лишился квартиры и денег, подозреваемого задержали в Тосно
Умерла Екатерина Сибирякова, сыгравшая в
Умерла Екатерина Сибирякова, сыгравшая в "Петербургских тайнах"
"Он вообще другой": заразившийся "омикроном" врач рассказал о симптомах заболевания
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Экономист объяснил, почему в России трудно собрать подушку безопасности
В Новосаратовке открыли дело по факту утопления маленького мальчика в Неве
СК возбудил уголовное дело по факту утопления женщины на реке Оредеж в Крещение
В больницу в Петербурге госпитализировали покусанного котом младенца
Заслуженного артиста РСФСР в Петербурге заподозрили в сексуальном насилии ...
Снегопад задержал рейс из Стамбула в Петербург более чем на 14 часов
Мошенники, обманувшие более 20 пенсионеров в Петербурге, пойдут под суд
На дорогах Петербурга утром собрались 5-балльные пробки