Экономист объяснил, почему в России трудно собрать подушку безопасности

Финансовый аналитик и доцент экономических наук РАНХиГС Николай Кульбака объяснил, почему в России не работает совет собрать финансовую подушку безопасности.
Экономист заявил в разговоре с «Лентой.ру», что откладывать часть дохода на «черный день» это хороший план, однако в России его выполнить довольно трудно.
Ранее экономист Николай Переславский порекомендовал гражданам отложить на подушку безопасности сумму размером в полугодовой доход семьи. И только после этого, по его словам, можно покупать валюту или инвестировать деньги.
Как считает Кульбака, этот совет хоть и верный, но подходит не всем.
«Для того чтобы откладывать деньги, надо их просто иметь. Если мы сейчас посмотрим на население нашей страны, то примерно половина не имеет возможности делать накопления», — заявил аналитик.
Специалист добавил, что такая рекомендация подойдет представителям среднего и высшего класса, для других она бесполезна.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что экономист назвал минимальную сумму для финансовой подушки безопасности.