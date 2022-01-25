Экономист объяснил, почему в России трудно собрать подушку безопасности

Откладывать часть дохода на "черный день" это хороший план, однако в России его выполнить довольно трудно. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Откладывать часть дохода на "черный день" это хороший план, однако в России его выполнить довольно трудно. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Финансовый аналитик и доцент экономических наук РАНХиГС Николай Кульбака объяснил, почему в России не работает совет собрать финансовую подушку безопасности.

Экономист заявил в разговоре с «Лентой.ру», что откладывать часть дохода на «черный день» это хороший план, однако в России его выполнить довольно трудно.

Ранее экономист Николай Переславский порекомендовал гражданам отложить на подушку безопасности сумму размером в полугодовой доход семьи. И только после этого, по его словам, можно покупать валюту или инвестировать деньги.

Как считает Кульбака, этот совет хоть и верный, но подходит не всем.

«Для того чтобы откладывать деньги, надо их просто иметь. Если мы сейчас посмотрим на население нашей страны, то примерно половина не имеет возможности делать накопления», — заявил аналитик.

Специалист добавил, что такая рекомендация подойдет представителям среднего и высшего класса, для других она бесполезна.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что экономист назвал минимальную сумму для финансовой подушки безопасности.