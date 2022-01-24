Экономист назвал минимальную сумму для финансовой подушки безопасности

Экономист назвал минимальную сумму для финансовой подушки безопасности
После того, как такой резерв появится, стоит подумать об инвестировании или сбережении остальных средств.. Фото: pixabay.com

Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский считает, что если россияне начали откладывать валюту, то следует иметь дома рубли хотя бы в небольшом количестве.

Он посоветовал хранить полугодовой доход семьи в наличных или же сумму, равную расходам семьи за полгода, пишет агентство Прайм.

После того, как такой резерв появится, стоит подумать об инвестировании или сбережении остальных средств.

По словам эксперта, лучшим вариантом финансовой подушки будут сбережения в евро, долларах и рублях в равной пропорции. В таком случае можно избежать девальвации валют.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что экономист заявил на YouTube-канале «Закон и порядок в США», что рост доллара в цене станет одним из последствий глобального экономического кризиса, который уже наступил во многих странах. Он отметил, что в случае наступления настоящего апокалипсиса в мировой экономике курс доллара взлетит в небо.

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