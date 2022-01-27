Пенсионерам в РФ рассказали о справке, которая увеличит выплаты на 2200 рублей

Пенсионный эксперт Сергей Власов рассказал пожилым россиянам, как увеличить размер пенсии на 2200 рублей.

Специалист рассказал пенсионерам о справке, которую нужно предоставить в Пенсионный фонд РФ, и тогда размер выплат увеличится сразу на 2200 рублей. Об этом сообщает PRIMPRESS.

По словам Власова, получить надбавку к страховой пенсии могут те пожилые люди, у которых на иждивении находятся несовершеннолетние дети или студенты в возрасте до 23 лет, которые учатся на дневном отделении.

Для получения дополнительных 2188 рублей нужно обратиться в ПФР со свидетельством о рождении ребенка или справкой о его обучении на очном отделении колледжа или вуза, а также доказательством того, что он находится на иждивении.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пенсионный фонд разъяснил, как будут проходить выплаты пособий, перешедших к нему от органов соцзащиты.