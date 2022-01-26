Пенсионный фонд разъяснил, как будут проходить выплаты пособий, перешедших к нему от органов соцзащиты

В конце 2021 года прошло перераспределение обязательств по выплатам пособий. Часть денежных пособий и мер поддержки перешли от органов социальной защиты населения в Пенсионный фонд. ПФР будет не только выплачивать пособия, но и высчитывать и назначать суммы выплат.

Пять категорий граждан теперь будут получать пособия не от Соцзащиты, а от Пенсионного фонда РФ:

Безработные граждане с детьми

Участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, а также лица, получившие инвалидность из-за аварии

Жертвы репрессий, получившие реабилитацию

Инвалиды, в том числе дети, которым по медицинским показаниям необходимо транспортное средство

Военные и их семьи, которые получают обеспечение от Пенсионного фонда.

Всего по Ленинградской области и Санкт-Петербургу оказалось около 34 тысяч человек, на выплаты пособий которым выделено более 205 миллионов рублей. Обязательства по этим лицам ПФР получил от социальной защиты в начале 2022 года и перечислит полагающиеся средства уже до конца января.

Перевод средств проходит через банковские карты и отделения Почты России. И если на карточки деньги уже перевели, то почтальоны еще продолжают разносить пособия адресатам. В Пенсионном фонде и Почте России заверили, что все денежные средства уже переведены и будут доставлены до конца января.

Эта выплата досрочная, поскольку порядок начисления пособий и сроки выдачи денег у Пенсионного фонда отличается. Он проводится с 1 по 25 число каждого месяца, идущего за месяцем начисления пособий. Получилось бы, что за первый месяц 2022 года деньги были бы начислены только в феврале, но, чтобы не оставлять людей без средств, январские выплаты были проведены досрочно.

Граждане, оформившие пособия в январе и феврале 2022 года получат деньги во втором месяце. На первой неделе марта на карты будут перечислены пособия за февраль. И только с марта стандартный график выплат, при котором выплаты за предыдущем поступают в новом месяце, вернется.

Для примера: женщина, находящаяся в декретном отпуске по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет и проживающая в Выборге, получила январские выплаты не в феврале, а в первом месяце 2022 по графику Почты России. А февральские выплаты придут уже в марте, как обычно, до 3 числа.

По всем вопросам, возникшим по начислению и порядку получения пособий, можно получить информацию по телефону контактного центра ПФР 8-800-6000-000 (номер единый, звонок бесплатный), а также на сайте и на официальных страницах ПФР в социальных сетях.