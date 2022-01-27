Беременные женщины могут получить дополнительную выплату в 30 000 рублей

Беременные женщины могут получить дополнительную выплату в 30 000 рублей
Для того, чтобы оформить единовременное пособие, жене военнослужащего-призывника нужно собрать документы. Фото: Pixabay

Пенсионный фонд России объяснил, что определенная категория беременных женщин может получить дополнительную выплату почти в 30 000 рублей. Это единовременное пособие и полагается оно только одной категории граждан.

Для того, чтобы его оформить, необходимо будет соблюсти два условия и предоставить пакет документов. ПФР пояснил, что единовременное пособие в 30 000 рублей начисляется только супругам военнослужащих, которые во время беременности жены проходят службу по призыву в Вооруженных силах Российской Федерации. Если мужчина обучается на первом курсе образовательных учреждений Вооруженных сил РФ, в том числе академий, то его супруга тоже вправе претендовать на пособие.

Для того, чтобы оформить единовременное пособие, жене военнослужащего-призывника нужно собрать документы:

  • Документ, о факте прохождения срочной воинской службы, выданный воинской частью, где служит муж-призывник
  • Справку из военного образовательного учреждения, если супруг обучается на 1 курсе военных образовательных учреждений
  • Документ о сроке более 180 дней беременности

Данные документы подаются женщиной в Пенсионный фонд по месту проживания.

В 2022 году сумма единовременной выплаты составит 29 908,5 рублей. Дополнительно выплачивается районный коэффициент, который устанавливается властями каждого региона Российской Федерации. Коэффициент рассчитывается отдельно и добавляется к основной сумме из федеральных средств.

Сумма будет выплачена вне зависимости от места проживания, жизненных условий, доходов и наличия детей у семейной пары. Но только тем россиянам, кто состоит в официальном браке. В Пенсионном фонде отмечают, что для начисления единовременного пособия по беременности жене военнослужащего важно соблюсти два условия: срок беременности от 180 дней и обязательное прохождение мужем воинской службы по призыву в Вооруженных силах Российской Федерации.

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