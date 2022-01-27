Человеку впервые провели операцию по пересадке двух свиных почек

Американские врачи провели сложную и нестандартную операцию по пересадке почек генетически модифицированной свиньи человеку. Операция прошла успешно, но врачи продолжают наблюдать за процессами в организме.

Операция провели в Институте комплексной трансплантации в Университете Алабамы. Она длилась около 8 часов, сообщает научный сайт LiveScience.

Почки пересадили 57-летнему пациенту с мертвым мозгом Джими Парсонсу, который завещал свое тело и жизнь для проведения исследований во благо науки и человечества. Его семья санкционировала экспериментальное исследование.

Подобный опыт уже был проведен в сентябре 2021 года, но тогда свиную почку пришили к кровеносным сосудам в верхней части ноги.

В этот раз врачи удалили обе почки у пациента и назначили иммунодепрессанты для снижения рисков отторжения органов, как это бывает даже при пересадке человеческих органов. После операции команда наблюдала за почками около трех суток. Выяснилось, что некоторые процессы идут с задержкой, что можно объяснить смертью мозга. За трое суток после пересадки организм не выработал иммунного ответа против почек.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Америке человеку успешно пересадили сердце генетически модифицированной свиньи.