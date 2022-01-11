Впервые человек стал успешным обладателем свиного сердца

В США человеку успешно пересадили сердце генетически модифицированной свиньи.

Такая трансплантация была произведена в первый раз и прошла успешно. Об этом пишет New York Times.

Отмечается, что операция длилась 8 часов. Ее провели в пятницу, 7 января, в Балтиморе. По словам хирургов медицинского центра университета Мэриленда, в понедельник, 10 января, состояние пациента было удовлетворительным.

Пациент находится под постоянным наблюдением врачей на случай отторжения органы. Подчеркивается, что такое не редкость даже при пересадке человеческих органов. Пациенту уже 57-летнего пациента было диагностировано опасное для жизни заболевание сердца, а пересадка органов от генетически модифицированной свиньи «дает надежду сотням тысяч пациентов с отказавшими органами».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге за 2021 год выполнили 76 трансплантаций донорских органов. Чаще всего в больницах города пересаживали почки, печень и сердца. Также выполнили одну трансплантацию легких.