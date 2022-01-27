Салют окрасил небо Петербурга в честь 78-й годовщины освобождения Ленинграда от блокады

Салют окрасил небо Петербурга в честь 78-й годовщины освобождения Ленинграда от блокады
Салют окрасил небо Петербурга в честь 78-й годовщины освобождения Ленинграда от блокады. Фото: Instagram

В заключении празднования 78-ой годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады небо Северной столицы озарили вспышки праздничного салюта.

Целых 30 залпов, которые сопровождались запуском свыше тысячи фейерверков, прогремели из Петропавловской крепости. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

По традиции каждый выпущенный залп был именным. Так, первый был дан в честь 78-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Также были осуществлены залпы в честь Красной Армии, советского солдата, города-героя Ленинграда и его жителей, защитников Пулковских высот и Невского пятачка, моряков Краснознаменного Балтийского флота, тружеников тыла.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в честь дня полного освобождения города от фашистской блокады в Петропавловской крепости Северной столицы прошла акция «Блокадный свет».

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