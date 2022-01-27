Уже 3 февраля в России беременным и одиноким родителям перечислят более 6 тысяч

Уже 3 февраля в России беременным и одиноким родителям перечислят более 6 тысяч. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Уже 3 февраля в России беременным и одиноким родителям перечислят более 6 тысяч. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В ПФР рассказали, что уже в начале февраля 2022 года двум группам россиян перечислят дополнительные средства в размере более 6 тысяч.

В Пенсионном Фонде России сообщили, что в феврале придут пособия за январь двум категориям граждан: беременным женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, и родителям, воспитывающим детей от 8 до 17 лет в одиночку. Об этом пишет PRIMPRESS.

Средства должны прийти указанным гражданам 3 февраля. Отмечается, что денежные средства придут в новом размере в связи с повышением уровня прожиточного минимума на детей и другое. Размеры новых пособий составляют половину от них.

В среднем по России выплата на детей от 8 до 17 лет составляет 6 100 рублей, а для беременных — 6 900 рублей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что определенная категория беременных женщин может получить дополнительную выплату в размере около 30 000 рублей.