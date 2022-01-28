В связи с ростом ипотечных ставок глава «Норвик Банка» посоветовал способ страховки

Эксперт посоветовал обратить внимание на новые кредитные продукты в связи с ростом ключевой ставки Центробанка. Кроме того, как следствие, идет удорожание некоторых ипотечных кредитов.

Председатель cовета директоров «Норвик Банка» Григорий Гусельников рассказал, что на фоне роста ипотечных ставок в банковском секторе одним из вариантов является постепенно набирающий популярность тренд кредитования под залог недвижимости. Об этом эксперт рассказал «Ленте.ру».

Отмечается, что аналогично ипотечному кредиту как объект тут выступает недвижимость, но деньги получаются наличными. В связи с этим их можно направить и на первый взнос по ипотеке, и по личному выбору на любые нужды.

Гусельников считает, что главным плюсом такого залогового кредита является возможность получения большой суммы под маленький процент. Это будет актуально для тех, кому банк отказал в дорогом потребительском кредите, а также тому, кому требуется большая сумма под низкую ставку. При этом подчеркивается, что чем больше стоит имущество, тем больше будет полученная сумма от банка.

Эксперт рассказал, что кредитные ставки определяются основываясь на внутренней политики банка по оценке риска заемщиков и стоимости залога. Так, ставки по залоговым кредитам могут начинаться от 8,8 % годовых, что получается меньше, чем по потребительскому кредиту или кредитной карте. Таким образом, заемщик берт на себя свои риски и платит за себя. Залоговый кредит предлагает сниженную сумму платежа по месяцам.

Еще одним плюсом специалист выделил увеличенный срок кредитования. Он может составлять, например, 10 или 20 лет, что также работает на уменьшение ежемесячного платежа.

Кредиты с обеспечением становятся популярными благодаря условиям, которые заемщик может получить от залогового кредита. В общем получается, что может быть доступно до 75 % рыночной стоимости залога на сроки до 20 лет. При росте стоимости ипотечного кредита, который будет больше 10%, возможность получить залоговый заем по ставке от 8,8 процента выглядит лучше, отметил Гусельников.

Еще одна положительная черта, по мнению эксперта, — выдавая залоговый кредит, банк не диктует, какое жилье, первичное или вторичное, и у какого именно застройщика обязан приобрести клиент.

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