Уборочная техника обошла Кудрово, Стрельну и Шушары утром 28 января

Уборочная техника выехала на расчистку городских дорог и улиц утром 28 января. Однако не все районы оказались удостоены ее внимания.

Как видно на мониторинг-карте комитета по благоустройству, дороги города расчищают мусоровозы, погрузчики, подметательно-уборочное оборудование (механическое), самосвалы и МСК, распределители твердых реагентов с щеточным оборудованием, плужное щеточное оборудование.

Согласно данным онлайн-карты на сайте комитета по благоустройству города, больше всего спецтехники замечено в историческом центре Северной столицы — в Центральном, Василеостровском, Адмиралтейском и Петроградской районах.

Менее активно убираются в Калининском районе. В Стрельне, Кудрово и Шушарах, кажется, совсем пусто.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге власти решили перейти на более экологичные способы уборки. Теперь компаниям, ответственным за вывоз, невыгодно сбрасывать снег в реки и каналы: им за это не заплатят деньги.