Медведев назвал бедность и низкие доходы граждан ключевой проблемой России

Медведев назвал бедность и низкие доходы граждан ключевой проблемой России
Дмитрий Медведев назвал главную проблему России. Фото: kremlin.ru

Ключевой проблемой России является бедность и низкие доходы граждан. Такое мнение выразил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

По его словам, Россия имеет и ряд других вызовов, однако данная проблема является главным вызовом для властей России, поскольку именно она порождает преступность, коррупцию и мешает сохранению здоровья нации.

Как сообщил ТАСС, среди остальных вызовов Медведев отметил проблему развития экономики, коррупцию, проблемы технологического отставания, необходимость в современной инновационной экономике.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спикер Госдумы Вячеслав Володин считает бедность и пандемию COVID-19 главными вызовами 2022 года. Вирус все еще никуда не делся, нужно думать в каких условиях пандемии продолжать жить.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

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