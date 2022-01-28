Во власти теплой «Мари»: мокрый снег и оттепель ожидаются в Петербурге 28 января

В последний день рабочей недели в Петербурге ожидается облачная погода, пройдёт снег, местами переходящий в мокрый снег. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в своем Facebook.

В пятницу, 28 января, погоду будет формировать северная периферия обширного циклонического вихря, названного нашими немецкими коллегами «Мари». Температурный фон вплотную приблизится к оттепельным значениям.

Столбики термометров в городе покажут от 0 до -2 градусов, в Ленобласти ожидается 0…-5. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью до 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 751 мм рт. ст., что ниже нормы.

В субботу снег постепенно прекратится и слегка подморозит, а в воскресенье — новые снегопады и повышение температуры.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уборочная техника обошла Кудрово, Стрельну и Шушары утром 28 января.