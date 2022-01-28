В последний рабочий день января в Петербурге собрались 4-балльные пробки

В последний рабочий день января в Петербурге собрались 4-балльные пробки
Утренние пробки составили 4 балла. Фото: "Яндекс.Пробки"

Жители Петербурга проводят пятничное утро в пробках. Загруженность на городских трассах выросла до четырех баллов.

Об этом стало известно сегодня, 28 января. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», к 9:50 утра заторы на дорогах достигли 4 баллов. После 10:00 пробки снизятся на балл, а после 13 снова составят 4 балла. До 15:00 ситуация не изменится.

Так, красным отмечены участки на Невском проспекте, Садовой улице, Обводном канале, Суворовском и Лиговском проспектах, Гончарной улице, Университетской набережной. Водителям придется постоять на Большом проспекте и Большой Пушкарской улице. Образовался затор и на улице Куйбышева.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в пятницу, 28 января, погоду будет формировать северная периферия обширного циклонического вихря, названного нашими немецкими коллегами «Мари». Температурный фон вплотную приблизится к оттепельным значениям.

«Яндекс.Пробки» новости СПб ягдекс.пробки


 

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