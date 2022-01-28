В России за сутки госпитализировали 14 046 человек с COVID

В России за сутки госпитализировали 14 046 человек с COVID
Россия продолжает проводить тесты на коронавирус. Фото: Администрация Петербурга

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных COVID-19. За минувшие сутки инфекция подтвердилась у 98 040 человек, число госпитализаций составило 14 046, сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на пятницу, 28 января, общее количество заболевших в стране за все время пандемии достигло 11 502 657. Число госпитализаций увеличилось в 60 регионах и уменьшилось в 23, следует из данных штаба.

За сутки зафиксировали 673 смерти от коронавируса, полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 29 506 человек.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой стала Москва. Третье место у Подмосковья.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Российской Федерации рассматривается одобрение двух иностранных вакцин от новой коронавирусной инфекции. Эксперты должны быть уверены, что лекарство абсолютно безопасно.

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