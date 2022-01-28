В порту Усть-Луги полиция заметила пьяного экскаваторщика

В порту Усть-Луги полиция заметила пьяного экскаваторщика
Мужчина под обязательством о явке. Фото: Baltphoto

Транспортная полиция установила, что экскаваторщик управлял авто в порту Усть-Луги в нетрезвом состоянии.

Об этом сообщает УТ МВД России по СЗФО в пятницу, 28 января.

Так, правоохранители, оберегая общественный порядок, заметили экскаватор без регистрационных знаков. Показать документы 31-летний водитель также не смог.

Оказалось, что петербуржец вообще не имеет право управлять транспортным средством. Его уже судили за аналогичное преступление и подделку водительских документов.

Мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость». Гражданину избрали меру пресечения в виде обязательства о явке.

По данной статье гражданин может лишиться свободы на срок до трех лет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Кингисеппском шоссе пьяный балагур размахивал ножами.

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В порту Усть-Луги полиция заметила пьяного экскаваторщика
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