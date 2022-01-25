На Кингисеппском шоссе пьяный балагур размахивал ножами

На Кингисеппском шоссе пьяный балагур размахивал ножами
Мужчина вел себя неадекватно. Фото: пресс-служба ФГКУ "УВО ВНГ РФ по г. СПб и ЛО"

Вмешались в ситуацию сотрудники отдела вневедомственной охраны по Красносельскому району Петербурга.

Об этом сообщает пресс-служба ФГКУ «УВО ВНГ России по Петербургу и Ленинградской области».

25 января, примерно в 16:00 вневедомственной охране в МВД сообщили об инциденте, случившемся на Кингисеппском шоссе. Рядом с парадной дома стоял мужчина, он находился в нетрезвом состоянии. В присутствии прохожих гражданин размахивал двумя ножами.

Росгвардейцы обезоружили хулигана и доставили его в территориальный отдел полиции. Оружие было изъято. В результате происшествия пострадавших нет.

Раннее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «шутник» зашел в магазин на улице Восстания с автоматом. Позднее выяснилось, что автомат, с которым мужчина заявился в торговый зал магазина, является страйкбольным.

новости СПб ножи происшествие росгвардейцы


 

Новости партнеров
Врач: переболевшие ковидом могут заразиться омикроном с вероятностью 15-20%
Врач: переболевшие ковидом могут заразиться омикроном с вероятностью 15-20%
Покупатель зарядил банкой сметаны кассиру по голове за просьбу надеть маску в магазине Петербурга
Покупатель зарядил банкой сметаны кассиру по голове за просьбу надеть маску в магазине Петербурга
Мишустин раскритиковал власти Петербурга из-за проблем с COVID-19, глава комздрава объяснился
Мишустин раскритиковал власти Петербурга из-за проблем с COVID-19, глава комздрава объяснился
Председатель Комздрава Петербурга Дмитрий Лисовец сломал ногу
Председатель Комздрава Петербурга Дмитрий Лисовец сломал ногу
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Кингисеппском шоссе пьяный балагур размахивал ножами
«Дополнительное образование на удаленке»: Смольный вводит новые ...
На Октябрьской набережной загорелась «двушка»: пожар тушили очевидцы
«COVID-19 поменял вектор»: в Роспотребнадзоре рассказали, кто ...
С Медного всадника в Петербурге с отступлением морозов снимут леса
На месте погибшей от сброшенного куска льда собаки могла оказаться ...
Актер Александр Половцев об уборке снега в Петербурге: «То, что ...
«Локдауна не будет!»: всеобщий карантин из-за ...