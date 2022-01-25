На Кингисеппском шоссе пьяный балагур размахивал ножами

Мужчина вел себя неадекватно. Фото: пресс-служба ФГКУ "УВО ВНГ РФ по г. СПб и ЛО"

Мужчина вел себя неадекватно. Фото: пресс-служба ФГКУ "УВО ВНГ РФ по г. СПб и ЛО"

Вмешались в ситуацию сотрудники отдела вневедомственной охраны по Красносельскому району Петербурга.

Об этом сообщает пресс-служба ФГКУ «УВО ВНГ России по Петербургу и Ленинградской области».

25 января, примерно в 16:00 вневедомственной охране в МВД сообщили об инциденте, случившемся на Кингисеппском шоссе. Рядом с парадной дома стоял мужчина, он находился в нетрезвом состоянии. В присутствии прохожих гражданин размахивал двумя ножами.

Росгвардейцы обезоружили хулигана и доставили его в территориальный отдел полиции. Оружие было изъято. В результате происшествия пострадавших нет.

Раннее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «шутник» зашел в магазин на улице Восстания с автоматом. Позднее выяснилось, что автомат, с которым мужчина заявился в торговый зал магазина, является страйкбольным.