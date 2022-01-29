Минздрав: подростки хорошо переносят вакцинацию от COVID-19

Минздрав: подростки хорошо переносят вакцинацию от COVID-19
Мурашко подчеркнул, что несовершеннолетние хорошо переносят вакцину "Спутник М". Фото: Минздрав РФ

Министерство здравоохранения РФ сообщило, что подростки в возрасте 12-17 лет хорошо переносят вакцинацию от коронавируса.

В пресс-службе Минздрава сообщили, что глава ведомства Михаил Мурашко провел переговоры с коллегой из Аргентины Карлой Виссотти. На встрече обсуждалась ситуация с заболеваемостью коронавирусом среди детей и подростков в России и Аргентине.

Российский министр проинформировал Виссотти о том, что в РФ началась программа вакцинации подростков в возрасте от 21 до 17 лет. Мурашко подчеркнул, что несовершеннолетние хорошо переносят вакцину «Спутник М».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что подростки уже могут вакцинироваться «Спутником M» в любой из 59 поликлиник в Петербурге. Вакцинация подростков будет проходить добровольно по письменному заявлению одного из родителей или законных представителей и по согласию самого подростка.

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