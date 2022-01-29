В России за сутки госпитализировали 14,5 тысяч человек с COVID

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных COVID-19. За минувшие сутки инфекция подтвердилась у 113 122 человек, число госпитализаций составило 14 570, сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на субботу, 29 января, зафиксировали 668 смертей от коронавируса, полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 30 010 человек.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой стала Москва. Третье место у Подмосковья.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Российской Федерации рассматривается одобрение двух иностранных вакцин от новой коронавирусной инфекции. Зарубежные вакцины в стране никто не запрещает. Однако лекарство не может появиться просто так. Эксперты должны быть уверены, что лекарство абсолютно безопасно.