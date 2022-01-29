Уборочная техника проигнорировала Калининский район утром 29 января

Уборочная техника проигнорировала Калининский район утром 29 января
Уборочная техника вышла на улицы города. Фото: скриншот карты комитета по благоустройству

Уборочная техника выехала на расчистку городских дорог и улиц утром 29 января. Однако не все районы оказались удостоены ее внимания.

Как видно на мониторинг-карте комитета по благоустройству, дороги города расчищают мусоровозы, погрузчики, подметательно-уборочное оборудование (механическое), самосвалы и МСК, распределители твердых реагентов с щеточным оборудованием, плужное щеточное оборудование.

Согласно данным онлайн-карты на сайте комитета по благоустройству города, больше всего спецтехники замечено в историческом центре Северной столицы — в Центральном, Василеостровском, Адмиралтейском и Петроградской районах.

Менее активно убираются в Калининском районе, Приморском и Красногвардейском районе. Кроме того, почти не убираются в таких удаленных районах Петербурга, как Стрельна и Сестрорецк.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что январь принес Северной столице 48 миллиметров осадков, что составляет 126% от месячной нормы месяца. В городе на Неве обновился снежный рекорд этой зимы. Всему виной циклон «Мари». Именно он спровоцировал сильный снегопад на территории Петербурга.

Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга новости СПб уборка города


 

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