Суд в Петербурге отклонил коллективный иск об отмене QR-кодов

Санкт-Петербургский городской суд оставил без удовлетворения коллективный иск 86 горожан об отмене некоторых пунктов постановления губернатора о мерах против распространения COVID-19.

Об этом сообщила объединенная пресс-служба петербургских судов города. По всем искам было отказано.

«Суд административным истцам отказал», — говорится в сообщении.

Напомним, со 2 января люди без QR-кодов не должны пускаться в заведения общепита и предприятия розничной торговли, исключая места с товарами первой необходимости. В связи с этим некоторые бары, в которых установленные правила не соблюдались, были закрыты.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге суд отправил ресторатора и лидера движения против QR-кодов Александра Коновалова под арест по делу о взятке. Коновалов на судебном заседании просил избрать домашний арест, залог в 1 миллион рублей или личное поручительство, однако суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте.