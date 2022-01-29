В субботу Петербург окажется между «Мари» и «Надей»: будет облачно и снежно

В субботу, 29 января, жителей Петербурга ждет облачная с прояснениями погода, местами пройдет небольшой снег. Температурный фон останется выше нормы. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в своем Facebook.

По его слова, сегодня город будет ощущать влияние узкой полосы повышенного атмосферного давления, расположившейся между двух циклонических вихрей, уходящей на юго-восток «Мари» и приближающейся с северо-запада «Надей»,

Столбики термометров в городе покажут -3…-5 градусов, в Ленобласти температура воздуха ожидается от -2 до -7. Ветер северо-западный, с переходом на южный, 3-8 метров в секунду, вечером порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 746 мм ртутного столба, что ниже нормы.

Уже в ночь на воскресенье Северную столицу накроет следующая зона снегопадов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уборочная техника выехала на расчистку городских дорог и улиц утром 29 января. Однако не все районы оказались удостоены ее внимания. Менее активно убираются в Калининском районе, Приморском и Красногвардейском районе. Кроме того, почти не убираются в таких удаленных районах Петербурга, как Стрельна и Сестрорецк.