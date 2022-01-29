На поддержку региональных поликлиник выделили 7,3 млрд рублей

Кабмин выделил 7,3 млрд рублей на поддержку поликлиник в регионах, которые работают по системе обязательного медицинского страхования. Об этом сообщается на сайте кабмина России.
Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Речь идет о больницах, которые работают по системе обязательного медицинского страхования (ОМС).
Решение приняли в связи с распространением нового штамма COVID-19 «омикрон».
Мишустин также поручил Минздраву проконтролировать, чтобы территориальные фонды ОМС как можно скорее получили федеральные трансферты.
Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что коронавирусное обострение в Петербурге продлится еще несколько недель. Горожанам напомнили, что остановить волну заболеваемости – это задача каждого.