На поддержку региональных поликлиник выделили 7,3 млрд рублей

В пресс-службе правительства уточнили, что данное решение связано с распространением нового штамма коронавируса «Омикрон». Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

В пресс-службе правительства уточнили, что данное решение связано с распространением нового штамма коронавируса «Омикрон». Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

Кабмин выделил 7,3 млрд рублей на поддержку поликлиник в регионах, которые работают по системе обязательного медицинского страхования. Об этом сообщается на сайте кабмина России.

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Речь идет о больницах, которые работают по системе обязательного медицинского страхования (ОМС).

Решение приняли в связи с распространением нового штамма COVID-19 «омикрон».

Мишустин также поручил Минздраву проконтролировать, чтобы территориальные фонды ОМС как можно скорее получили федеральные трансферты.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что коронавирусное обострение в Петербурге продлится еще несколько недель. Горожанам напомнили, что остановить волну заболеваемости – это задача каждого.