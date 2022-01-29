В Смольном предупредили, что COVID-обострение продлится еще две недели

Коронавирусное обострение в Петербурге продлится еще несколько недель. Такое мнение выразил председатель комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, комитет поддерживает любые коронавирусные ограничения, которые помогут снизить число контактов между потенциальными носителями вирусами и здоровыми людьми.

Лисовец подчеркнул, что предстоящие несколько недель, очевидно, будут непростыми. И напомнил горожанам, что остановить волну заболеваемости – это задача каждого из нас.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Ленинградский зоопарк готов пересмотреть режим работы в связи с введением в Петербурге новых COVID-ограничений, в частности, запрета несовершеннолетним посещать развлекательные и спортивные учреждения.

Напомним, с 28 января по 13 февраля несовершеннолетним запрещено посещать зоопарки, музеи, театры, цирки, концерты, кинотеатры, бассейны, фитнес-центры, крытые катки, океанариумы, предназначенные для развлечения и досуга объекты, аттракционы, а также спортивные, физкультурные, культурные, зрелищные, конгрессно-выставочные и торжественные мероприятия.